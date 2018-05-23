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В Украине могут закрыть 155 торговых центров и 30 больниц

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Ряду украинских ТРЦ грозит закрытие
Ряду украинских ТРЦ грозит закрытие / Иллюстративное фото

После проверок пожарной безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подала судебный иск на закрытие 155 торгово-развлекательных центров и 30 больниц.

Об этом 23 мая на заседании Кабмина завил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает "Общественное".

"За нарушение в суд поданы иски на закрытие 405 объектов. Из них 155 ТРЦ, что составляет 7% от проверенных объектов, больниц – 30 или 6%, дошкольных и школьных учреждений 220, или 2% от проверенных объектов", – рассказал председатель ГСЧС Украины.

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По словам Чечеткина, всего было проверено более 32 тысяч объектов, из которых 4 тысячи составляют торгово-развлекательные центры, почти 2000 больниц и более 25 тысяч школ и детских садов.

На сегодня проверено 13 тысяч 360 объектов, что составляет 41% от запланированного количества, из которых 10 тысяч 720 школьных и дошкольных учреждений, 500 больниц со стационарным лечением, 2 тысячи 140 ТРЦ и объектов досуга,
– уточнил глава ГСЧС.

Он отметил, что проверки выявили более 167 тысяч нарушений. Из этого количества почти 63 тысячи нарушений не устранялись в течение длительного времени.

По данным Чечеткина, плохое состояние проверки обнаружили в Черновицкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях. Всего на руководителей объектов наложили 12 тысяч 837 административных взысканий.

ГСЧС планирует завершить проверки до конца июня.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. По словам очевидцев, в ТРЦ не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

В связи с трагедией в Кемерове, в Украине начали проверять работу систем безопасности, пожаротушения и путей эвакуации в ТРЦ и других учреждениях.

Теги: Новости Украины ГСЧС
Источник: 24 Канал
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