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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні можуть закрити 155 торгових центрів та 30 лікарень

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Низці українських ТРЦ загрожує закриття
Низці українських ТРЦ загрожує закриття / Ілюстративне фото

Після перевірок пожежної безпеки Державна служба з надзвичайних ситуацій України подала судовий позов на закриття 155 торговельно-розважальних центрів та 30 лікарень.

Про це 23 травня на засідання Кабміну завив голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє "Громадське".

"За порушення до суду подано позови на закриття 405 об'єктів. З них 155 ТРЦ, що складає 7% від перевірених об'єктів, лікарень – 30, чи 6%, дошкільних і шкільних закладів 220, чи 2% від перевірених об'єктів", – розповів голова ДСНС України.

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За словами Чечоткіна, загалом було перевірено понад 32 тисячі об'єктів, з яких 4 тисячі становлять торговельно-розважальні центри, майже 2 тисячі лікарень та понад 25 тисяч шкіл і дитячих садків.

На сьогодні перевірено 13 тисяч 360 об'єктів, що складає 41% від запланованої кількості, з яких 10 тисяч 720 шкільних та дошкільних закладів, 500 лікарень зі стаціонарним лікуванням, 2 тисячі 140 ТРЦ та об'єктів дозвілля,
– уточнив глава ДСНС.

Він зазначив, що перевірки виявили понад 167 тисяч порушень. З цієї кількості майже 63 тисячі порушень не усувались протягом тривалого часу.

За даними Чечоткіна, найгірший стан перевірки виявили у Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях. Загалом на керівників об'єктів наклали 12 тисяч 837 адміністративних стягнень.

ДСНС планує завершити перевірки до кінця червня.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у російському місті Кемерово. За словами очевидців, у ТРЦ не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

У зв’язку з трагедією у Кемерові, в Україні розпочали перевіряти роботу систем безпеки, пожежогасіння та шляхів евакуації у ТРЦ та інших закладах.

Теги: Новини України ДСНС
Джерело: 24 Канал
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