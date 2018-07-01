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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает

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Правила округления суммы в Украине 2018
Правила округления суммы в Украине 2018 / 24 канал

Правила округления суммы в чеке начали действовать в Украине 1 июля 2018. Они касаются только наличной оплаты. Как теперь будут рассчитывать сумму в чеке – читайте дальше.

Правила округления суммы введены для упрощения расчетов, ведь с 1 июля НБУ прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 копеек.

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Отныне сумму в чеке при расчетах наличными украинцы будут округлять так:

  • сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
  • сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Например, если общая сумма в чеке составляет 28,43 грн, вам придется заплатить лишь 28,40. Вместе с тем, если сумма составит 28,45 грн – вы заплатите 28,50 грн.

Правила заокруглення суми в чеку
Как правильно округлять сумму в чеке

Заметим, правила округления не касаются безналичных расчетов. Если вы платите картой, то платите ту сумму, которая указана в чеке.

Таким образом, постепенно украинцы смогут использовать только мелкие монеты номиналом 10 и 50 копеек.

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Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек из обращения не будут изымать, пока не будет соответствующего решения Нацбанка.

Кроме того, НБУ постепенно введет в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен вместо бумажных аналогов. Новые монеты 1 и 2 гривен уже ввели 27 апреля 2018. Монеты на 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах. Нацбанк не будет изымать из обращения эти банкноты, однако прекратит печатать их и пополнять ими денежный оборот. Уже через несколько лет эти купюры будут изымать как изношенные.

Монети в обігу в Україні

При этом соответствующие монеты по дизайну будут близки бумажным аналогам. На реверсе монеты стоимостью 1 грн изображен портрет князя Владимира Великого; 2 грн – князя Ярослава Мудрого; 5 грн – гетмана Богдана Хмельницкого; 10 грн – гетмана Ивана Мазепы.

 

 

Теги: Новости Украины Публикации Деньги НБУ Инфографика Гривна
Источник: 24 канал
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