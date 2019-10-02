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      В городах Украины начались протесты из-за формулы Штайнмайера: фото, онлайн-трансляция

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      Протесты в Киеве, Львове – смотреть онлайн что сейчас на Майдане и во Львове
      Протесты во Львове / Фото журналистки 24 канала Юлии Гилей

      На Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах сейчас проходят протесты. Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией".

      1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Из-за этого вечером 1 октября в ряде городов Украины начались протесты. 2 октября на главные площади городов снова вышли несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины".

      Самый масштабный протест начался вечером в столице. Люди держат в руках флаги Украины, плакаты против формулы Штайнмайера и выкрикивают "Нет капитуляции!", "Россия – агрессор".

      Активисты призывают власть Украины не подписывать документ формулы Штайнмайера, так как это представляет угрозу для суверенитета нашего государства.


      Протесты из-за формулы Штайнмайера в Киеве / Фото 24 канала, Андрей Костюк

      Смотрите видео протестов в Киеве: онлайн-трансляция

       

      На митинг во Львове тоже начали собираться неравнодушные украинцы. Сейчас возле памятника Шевченко на проспекте Свободы протестуют около сотни людей.


      Во Львове активисты протестуют против формулы Штайнмайера / Фото 24 канала, Анастасия Кушпит и Юлия Гилей

      Протесты во Львове против формулы Штайнмайера: видео Юлии Гилей

      Как проходят протесты во Львове: видео Юлии Гилей

      Кроме того, протесты проходят и в 18 городах Украины – Виннице, Краматорске, Мариуполе, Харькове, на Донбассе и других.

       

      О чем говорится в формуле Штайнмайера? Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.

      Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Как отметил Президент Украины выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО должны быть выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Новости Харькова Протесты Новости Львова Новости Киева
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