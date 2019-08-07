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      В Украине начались съемки цикла документальных фильмов "Боевые семьи"

      Новая тема 41 Читати новину українською

      Защитники, которые породнились в бою. В Украине начались съемки документальных фильмов о традициях, культуре и взаимоотношениях в армии – "Боевые семьи".

      Финансовую поддержку проект получил благодаря победе на конкурсе Украинского культурного фонда. В общем, авторы планируют снять четыре серии, каждая из которых будет посвящена отдельной бригаде, прошедшей испытания войной на Донбассе.

      Боевые семьи – это боевые бригады, которые проходили сложный путь в этой гибридной войне, которую Россия ведет против Украины. Поэтому все, кто был, теперь – боевые братья. И они объединены в свою семью – семья десантников, семья артиллеристов,
      – рассказал автор идеи и сценария цикла фильмов "Боевые семьи" Александр Дриз.

      "Поднятие важных исторических, социальных, политических вопросов было приоритетом. Я надеюсь, что каждый из нас получит от реализации этого проекта выгоду в плане информации, в плане важности тем, которые сейчас волнуют Украину. Я думаю, что этот проект не только актуален, он – мегаважный", – сказала исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

      В каждой серии – рассказ об уже легендарных бригадах: 80-й отдельной десантно-штурмовой, 93-й отдельной механизированной, 55-й артиллерийской и отдельной бригаде морской пехоты. Через реальные истории военных семей авторы фильмов покажут, какой стала современная украинская армия.

      "Тот образ, который мы сегодня фиксируем, с этим образом мы будем готовить, воспитывать новые поколения защитников отечества. С этим образом мы будем побеждать врага", – отметил полковник, начальник отдела военно-социального обеспечения Генштаба ВСУ Владимир Кашлюк.

      Завершить работу над циклом фильмов авторы планируют в конце октября. Тогда их покажут на телевидении.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Кино История
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