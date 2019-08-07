В Україні розпочалися зйомки циклу документальних фільмів "Бойові родини"

Захисники, які поріднилися в бою. В Україні розпочалися зйомки документальних фільмів про традиції, культуру та взаємовідносини у війську "Бойові родини".

Фінансову підтримку проект отримав завдяки перемозі на конкурсі Українського культурного фонду. Загалом, автори планують відзняти чотири серії, кожну з яких буде присвячено окремій бригаді, що пройшла випробування війною на Донбасі.

Бойові родини – це бойові бригади, які проходили складний шлях в цю гібридну війну, яку Росія веде проти України. Тому всі, хто був, тепер – бойові брати. І вони об'єднані у свою родину – родина десантників, родина артилеристів,

– розповів автор ідеї та сценарію циклу фільмів "Бойові родини" автор ідеї та сценарію циклу фільмів "Бойові родини" Олександр Дріз.

"Підняття важливих історичних, соціальних, політичних питань було пріоритетом. Я маю надію, що кожен з нас отримає від реалізації цього проекту вигоду в плані інформації, в плані важливості тем, які зараз турбують Україну. Я думаю, що цей проект не тільки на часі, він – мегаважливий", – сказала виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

У кожній серії – розповідь про вже легендарні бригади: 80-у окрему десантно-штурмову, 93-ю окрему механізовану, 55-у артилерійську та окрему бригаду морської піхоти. Через реальні історії військових родин автори фільмів покажуть, якою стала сучасна українська армія.

"Той образ, який ми сьогодні фіксуємо, із цим образом ми будемо готувати, виховувати нові покоління захисників вітчизни. З цим образом ми будемо перемагати ворога", – зазначив полковник, начальник відділу військово-соціального забезпечення Генштабу ЗСУ Володимир Кашлюк.

Завершити роботу над циклом фільмів автори планують наприкінці жовтня. Тоді їх покажуть на телебаченні.