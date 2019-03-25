В Украине начинается новый сезон международного турнира Red Bull Neymar Jr's Five

Бразильский футболист Неймар готовится к возвращению после травмы и к коронации двух новых мировых чемпионов своего ежегодного авторского турнира Red Bull Neymar Jr's Five.

Квалификации крупнейшего в мире международного чемпионата по футболу в формате 5х5 снова стартовали, и команды со всего мира начинают свой путь от локальных отборов до Финала, который состоится в июле в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия. Как всегда, подарком для победителей станет встреча с легендарным Неймаром и игра против талантливого бразильца и его товарищей по команде.

В прошлом году более 125 тысяч игроков приняли участие в турнире Red Bull Neymar Jr's Five.

Среди них – более 2 тысяч участников украинских отборов. А в этом году в Украине пройдет еще больше квалификаций!

Украинские отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five состоятся с 6 апреля по 9 июня в девяти городах: Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Виннице, Харькове, Львове и Киеве.

Победители локальных квалификации встретятся в Национальном финале, который определит лучшую команду Украины, которая получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Правила остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же – 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Старт квалификаций 6 апреля с Запорожья! Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на сайт и регистрируйте вашу команду!

Медиа-партнеры: Football.ua, Факти ICTV, iSport, Футбол24, Обозреватель

#redbullneymarjrsfive

О Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five – это авторский турнир по мини-футболу бразильской звезды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 40 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой - пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в четвертый раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

О Instituto Projeto Neymar Jr

Локация, где проходит Мировой Финал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – это частная, некоммерческая организация социального направления, создана игроком и его семьей. Расположена в Jardim Glória, в Прая-Гранди, где Неймар провел значительную часть своего детства. Институт площадью 8,400 кв.м. является образовательным и спортивным комплексом, который предназначен для 2470 детей из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 14 лет и их семей.