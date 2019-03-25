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      В Україні розпочинається новий сезон міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

      29 Читать новость на русском
      В Україні розпочинається новий сезон міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five

      Бразильський футболіст Неймар готується до славного повернення після травми та до коронації двох нових світових чемпіонів свого щорічного авторського турніру Red Bull Neymar Jr's Five.

      Кваліфікації найбільшого у світі міжнародного чемпіонату з футболу у форматі 5х5 знову стартували, і команди з усього світу починають свій шлях від локальних відборів до Фіналу, що відбудеться у липні в Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія. Як завжди, подарунком для переможців стане зустріч з легендарним Неймаром та гра проти талановитого бразильця та його товаришів по команді.

      Минулого року понад 125 000 гравців взяли участь у турнірі Red Bull Neymar Jr’s Five.

      Серед них – понад 2000 учасників українських відборів. А цього року в Україні пройде ще більше кваліфікацій!

      Українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr’s Five відбудуться з 6 квітня по 9 червня у дев’яти містах: Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Харкові, Львові та Києві.

      Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться у Національному фіналі, який визначить найкращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

      Правила залишаються без змін. Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же – 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

      Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

      Старт кваліфікацій 6 квітня зі Запоріжжя! Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте вашу команду!

      Медіа-партнери: Football.ua, Факти ICTV, iSport, Футбол24, "Обозреватель".

      #redbullneymarjrsfive

      Про Red Bull Неймар Jr's Five

      Red Bull Neymar Jr's Five – це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією – пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

      Про Instituto Projeto Neymar Jr

      Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.

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      Теги: Новини України Новини Спорту Футбол Спорт
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