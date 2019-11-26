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      В Украине начнется рекламная война: почему и как от этого выиграет потребитель

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      Бизнесу в Украине позволили сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурентов. Рекламодатели теперь могут сопоставлять даже цену. Соответствующий законопроект уже приняли в парламенте.

      Рекламные войны мировых брендов

      Ролик Audi называют ключевым в войне автомобильных брендов. На гвозди вешают ключи от четырех элитных марок машин, а вместе образуется символика Audi.

      Интересно! Apple показала праздничную рекламу iPad: трогательное видео

      Смотрите рекламный ролик Audi:

      А в рекламе Burger King рабочие устанавливают два знака для голодных водителей. Они сообщают, что ресторан быстрой еды McDonald's через 5 километров, а их главный конкурент – через 258.

      Смотрите рекламный ролик Burger King:

      В обоих случаях владельцы брендов прямо называют своих главных конкурентов и демонстрируют преимущество собственного товара.

      Новый закон в Украине

      Такие же двери рекламной войны теперь открыли и в Украине. Верховная Рада приняла закон и разрешила снимать сравнительную рекламу.

      Новые правила для производителей рекламы:

      1. сравнивать можно только подобные товары, имеющие одинаковое назначение;
      2. сравнивать следует только однородную характеристику товара;
      3. Нельзя врать о качестве конкурентов, если не имеешь доказательств на это.

      "Мы, как потребители только выиграем от этого. Например, когда человек вкладывает в продукт и готовит сыр из натуральных продуктов, то почему он не может сказать, что его конкурент это не делает", – объяснил юрист Юрий Цымбал.

      Сейчас пиарщики могут пустить в ход весь креатив, а это значительно оживит рекламную сферу в Украине.

      В ближайшее время мы будем наблюдать позорные поступки от той или иной торговой марки, потому что конкуренция за потребителя очень большая,
      – сказал руководитель рекламных проектов холдинга ТРК "Люкс" Евгений Шафорост.

      Больше всего работы будет юристам – определять, где действительно сравнительная реклама, а где пиарщики солгали и пустили в ход грязную кампанию.

      Рекламный законопроект приняли 13 ноября во втором чтении. Так же что такое настоящая рекламная война мы увидим в ближайшее время.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Верховная Рада
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