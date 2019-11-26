В Україні розпочнеться рекламна війна: чому та як від цього виграє споживач

Бізнесу в Україні дозволили порівнювати в рекламі свій товар із продукцією конкурентів. Рекламодавці тепер можуть зіставляти навіть ціну. Відповідний законопроект уже ухвалили в парламенті.

Рекламні війни світових брендів

Ролик Audi називають ключовим у війні автомобільних брендів. На цвяхи вішають ключі від чотирьох елітних марок машин, а разом утворюється символіка Audi.

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Дивіться рекламний ролик Audi:



А в рекламі Burger King робочі встановлюють два знаки для голодних водіїв. Вони повідомляють, що ресторан швидкої їжі McDonald's за 5 кілометрів, а їхній головний конкурент – за 258.

Дивіться рекламний ролик Burger King:



В обох випадках власники брендів прямо називають своїх головних конкурентів та демонструють перевагу власного товару.

Новий закон в Україні

Такі самі двері рекламної війни тепер відчинили і в Україні. Верховна Рада ухвалила закон і дозволила знімати порівняльну рекламу.

Нові правила для виробників реклами:

1. порівнювати можна лише подібні товари, які мають однакове призначення;

2. порівнювати слід лише однорідну характеристику товару;

3. не можна брехати про якість конкурентів, якщо не маєш доказів на те.



"Ми, як споживачі тільки виграємо від цього. Наприклад, коли людина вкладає в продукт і готує сир з натуральних продуктів, то чому він не може сказати, що його конкурент це не робить", – пояснив юрист Юрій Цимбал.

Нині піарники можуть пустити в хід весь креатив, а це значно пожвавить рекламну сферу в України.

Найближчим часом ми будемо спостерігати ганебні вчинки від тієї чи іншої торгової марки, тому що конкуренція за споживача дуже велика,

– сказав керівник рекламних проєктів холдингу ТРК "Люкс" Євгеній Шафорост.

Найбільше роботи буде юристам – визначати, де дійсно порівняльна реклама, а де піарники збрехали і пустили в хід брудну кампанію.

Рекламний законопроєкт ухвалили 13 листопада у другому читанні. То ж що таке справжня рекламна війна ми побачимо найближчим часом.