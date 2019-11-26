В Україні розпочнеться рекламна війна: чому та як від цього виграє споживач
Бізнесу в Україні дозволили порівнювати в рекламі свій товар із продукцією конкурентів. Рекламодавці тепер можуть зіставляти навіть ціну. Відповідний законопроект уже ухвалили в парламенті.
Рекламні війни світових брендів
Ролик Audi називають ключовим у війні автомобільних брендів. На цвяхи вішають ключі від чотирьох елітних марок машин, а разом утворюється символіка Audi.
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Дивіться рекламний ролик Audi:
А в рекламі Burger King робочі встановлюють два знаки для голодних водіїв. Вони повідомляють, що ресторан швидкої їжі McDonald's за 5 кілометрів, а їхній головний конкурент – за 258.
Дивіться рекламний ролик Burger King:
В обох випадках власники брендів прямо називають своїх головних конкурентів та демонструють перевагу власного товару.
Новий закон в Україні
Такі самі двері рекламної війни тепер відчинили і в Україні. Верховна Рада ухвалила закон і дозволила знімати порівняльну рекламу.
Нові правила для виробників реклами:
1. порівнювати можна лише подібні товари, які мають однакове призначення;
2. порівнювати слід лише однорідну характеристику товару;
3. не можна брехати про якість конкурентів, якщо не маєш доказів на те.
"Ми, як споживачі тільки виграємо від цього. Наприклад, коли людина вкладає в продукт і готує сир з натуральних продуктів, то чому він не може сказати, що його конкурент це не робить", – пояснив юрист Юрій Цимбал.
Нині піарники можуть пустити в хід весь креатив, а це значно пожвавить рекламну сферу в України.
Найближчим часом ми будемо спостерігати ганебні вчинки від тієї чи іншої торгової марки, тому що конкуренція за споживача дуже велика,
– сказав керівник рекламних проєктів холдингу ТРК "Люкс" Євгеній Шафорост.
Найбільше роботи буде юристам – визначати, де дійсно порівняльна реклама, а де піарники збрехали і пустили в хід брудну кампанію.
Рекламний законопроєкт ухвалили 13 листопада у другому читанні. То ж що таке справжня рекламна війна ми побачимо найближчим часом.