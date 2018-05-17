В Украине намерены штрафовать посредников, которые помогают с трудоустройством за рубежом

Верховная Рада намерена уполномочить Министерство социальной политики налагать административные штрафы на посредников по трудоустройству за границей. За принятие законопроекта №6275 за основу проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом информируют "Украинские новости".

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Также Рада намерена ввести штраф за невыполнение требований Минсоцполитики относительно устранения нарушений законодательства в сфере ведения хозяйственной деятельности по трудоустройству за рубежом в размере 1, 7-3,4 тысячи гривен ( 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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В случае появления информации о торговле людьми могут проводиться внеплановые мероприятия госконтроля субъектов хозяйствования, которые занимаются посредничеством по трудоустройству за границей. Также Рада намерена предусмотреть, что к услугам по посредничеству за рубежом будут относиться информационно-консультационные услуги.

Отмечается, что посредник не может брать с клиента плату за услугу, пока тот не получит заверенный иностранным работодателем экземпляр трудового договора.

В законопроекте также прописаны обязанности посредника: предоставлять достоверную информацию об условиях проживания, медицинского обслуживания и социальных гарантий за рубежом; сотрудничать с Минсоцполитики; представлять в Министерство информацию о количестве трудоустроенных за рубежом лиц и об их работодателях.