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В Україні мають намір штрафувати посередників, які допомагають з працевлаштуванням за кордоном

694 Читать новость на русском
Верховна Рада
Верховна Рада / ar.volyn.ua

Верховна Рада має намір уповноважити Міністерство соціальної політики накладати адміністративні штрафи на посередників із працевлаштування за кордоном. За прийняття законопроекту №6275 за основу проголосували 229 депутатів при мінімально необхідних 226.

Про це інформують "Українські новини". 

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу про адміністративні правопорушення. Також Рада має намір запровадити штраф за невиконання вимог Мінсоцполітики щодо усунення порушень законодавства в сфері ведення господарської діяльності із працевлаштування за кордоном у розмірі 1, 7-3,4 тисячі гривень ( 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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У разі появи інформації про торгівлю людьми можуть проводитися позапланові заходи держконтролю суб'єктів господарювання, які займаються посередництвом із працевлаштування за кордоном. Також Рада має намір передбачити, що до послуг з посередництва за кордоном будуть відноситися інформаційно-консультаційні послуги.

Зазначається, що посередник не може брати із клієнта плату за послугу, поки той не отримає завірений іноземним роботодавцем екземпляр трудового договору.

У законопроекті також прописані обов'язки посередника: надавати достовірну інформацію про умови проживання, медичного обслуговування й соціальних гарантій за кордоном; співпрацювати з Мінсоцполітики; подавати в Міністерство інформацію про кількість працевлаштованих за кордоном осіб і про їхніх роботодавців.

Теги: Новини України Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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