В Украине нужно начать дискуссию о возможности иметь двойное гражданство, – Климкин

Украинцам необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданами нескольких стран. Однако нельзя позволять иметь двойное гражданство, в частности, военным командирам.

Об этом 25 октября во время выступления во Львове заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", – сказал глава МИД Украины.

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Климкин также выступил за то, чтобы не позволять иметь двойное гражданство, в частности, военным командирам.

Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности,

– добавил министр.

Он также напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.

"А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они – преступники", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь во время открытой встречи с украинцами Нью-Йорка городской глава Львова Андрей Садовый предложил предоставлять украинское гражданство представителям украинской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Очень много украинцев в мире продолжают жить делами Украины, помогать своей стране. Я не понимаю, почему мы не можем предоставлять им гражданство. Все украинцы мира могут иметь право на это. Исключение должен составлять лишь факт наличия второго гражданства страны-агрессора,

– заявил Садовый.

Отметим, что согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку утрата гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства относительно определенного лица. Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.