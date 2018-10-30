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      В Україні треба почати дискусію про можливість мати подвійне громадянство, – Клімкін

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      Клімкін заявив, що в Україні треба почати дискусію про можливість мати подвійне громадянство
      Клімкін заявив, що в Україні треба почати дискусію про можливість мати подвійне громадянство / 24 канал

      Українцям необхідно почати громадську дискусію про можливість бути громадянами кількох країн. Проте не можна дозволяти мати подвійне громадянство, зокрема, військовим командирам.

      Про це 25 жовтня під час виступу у Львові заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Європейська правда".

      "Зараз ми в Україні повинні почати громадську дискусію про можливість бути громадянином декількох країн, потрібно чесно це сказати. Однак ми не можемо навіть говорити про подвійне громадянство з Росією під час де-факто війни з нею", – сказав глава МЗС України.

      Читайте також: Подвійне громадянство в Україні: Клімкін окреслив суть проблеми

      Клімкін також виступив за те, щоб не дозволяти мати подвійне громадянство, зокрема, військовим командирам.

      Ті, у кого є російські паспорти, нехай їх здають, всі інші – розмовляймо. Подвійне громадянство може бути тільки за чітких умов. Його не зможуть мати військові командири, воно не дає можливості обіймати певні посади,
      – додав міністр.

      Він також нагадав, що подвійне громадянство практикують в деяких країнах Європи.

      "А в нас його носії порушують законодавство, хоча це ще не означає, що вони – злочинці", – зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

      У свою чергу під час відкритої зустрічі з українцями Нью-Йорка міський голова Львова Андрій Садовий запропонував надавати українське громадянство представникам української діаспори. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

      Дуже багато українців у світі продовжують жити справами України, допомагати своїй країні. Я не розумію, чому ми не можемо надавати їм громадянство. Всі українці світу мають мати право на це. Виняток мусить становити лише факт наявності другого громадянства країни-агресора,
      – заявив Садовий.

      Зазначимо, що згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи. Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.

      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Державна міграційна служба
      Джерело: 24 Канал
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