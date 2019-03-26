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      В Украине нужно ремонтировать рельсы, ведь скорость перевозок резко снижается, – СМИ

      40 Читати новину українською
      Рельсы
      Рельсы / vcrti.com.ua

      Ухудшение состояния железнодорожных путей замедляет движение поездов.

      Украинская железная дорога остро нуждается в ремонте и замене рельсов. Об этом сообщили журналисты "5 канала" в программе расследований "Особый взгляд".

      Так, по словам правозащитника и координатора проекта "Поездка" Александра Бондаренко, состояние железнодорожных путей значительно ухудшилось. Это приводит к падению скоростей на железной дороге.

      "Состояние путей ухудшилось невероятно. Если в 2015 году ограничение скорости до 40 километров в час было на 300 километрах пути, то сегодня это уже более чем 2,5 тысячи километров. И такой показатель, как средняя скорость грузового вагона, еще недавно превышал 50 километров в час. Сейчас это 20 километров, максимум – 25 ", – отметил Бондаренко.

      По словам журналистов, такие цифры – недостаточны для промышленно развитого государства в 21-м веке. К примеру, в Восточной Европе соответствующие показатели как минимум в три раза выше.

      Кроме того, председатель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко сообщил, что в мире наблюдается тенденция к увеличению скоростей на железной дороге.

      "Когда мир борется за повышение эффективности, повышение скорости, в Украине скорость и пассажирского, и грузового передвижения поездов только снижается", – констатирует эксперт.

      По мнению руководителя проекта "Железная дорога без коррупции" Владимира Доценко, к низкой скорости движения приводит то, что около 30% рельсов требуют немедленного обновления или ремонта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрзализниця
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