В Україні потрібно ремонтувати рейки, адже швидкість перевезень різко знижується, – ЗМІ

Погіршення стану залізничних колій сповільнює рух потягів.

Українська залізниця має гостру потребу в ремонті та заміні рейок. Про це повідомили журналісти "5 каналу" в програмі розслідувань "Особливий погляд".

Так, за словами правозахисника і координатора проекту "Поїздка" Олександра Бондаренка, стан залізничних колій значно погіршився. Це призводить до падіння швидкостей на залізниці.

"Стан шляхів погіршився неймовірно. Якщо у 2015 році обмеження швидкості до 40 кілометрів на годину було на 300 кілометрах шляху, то сьогодні це вже більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. І такий показник як середня швидкість вантажного вагона ще недавно перевищував 50 кілометрів на годину. Зараз це 20 кілометрів, максимум – 25 ", – зазначив Бондаренко.

За словами журналістів, такі цифри – недостатні для промислово розвиненої держави у 21-му столітті. Приміром, у Східній Європі відповідні показники щонайменше у три рази вищі.

Крім того, голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко повідомив, що у світі спостерігається тенденція до збільшення швидкостей на залізниці.

"Коли світ бореться за підвищення ефективності, підвищення швидкості, в Україні швидкість і пасажирського, і вантажного пересування залізницею тільки знижується", – констатує експерт.

На думку керівника проекту "Залізниця без корупції" Володимира Доценка, до низької швидкості руху призводить те, що близько 30% рейок вимагають негайного поновлення або ремонту.