15:31
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, 25 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      В Україні потрібно ремонтувати рейки, адже швидкість перевезень різко знижується, – ЗМІ

      45 Читать новость на русском
      Рейки
      Рейки / vcrti.com.ua

      Погіршення стану залізничних колій сповільнює рух потягів.

      Українська залізниця має гостру потребу в ремонті та заміні рейок. Про це повідомили журналісти "5 каналу" в програмі розслідувань "Особливий погляд".

      Так, за словами правозахисника і координатора проекту "Поїздка" Олександра Бондаренка, стан залізничних колій значно погіршився. Це призводить до падіння швидкостей на залізниці.

      "Стан шляхів погіршився неймовірно. Якщо у 2015 році обмеження швидкості до 40 кілометрів на годину було на 300 кілометрах шляху, то сьогодні це вже більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. І такий показник як середня швидкість вантажного вагона ще недавно перевищував 50 кілометрів на годину. Зараз це 20 кілометрів, максимум – 25 ", – зазначив Бондаренко.

      За словами журналістів, такі цифри – недостатні для промислово розвиненої держави у 21-му столітті. Приміром, у Східній Європі відповідні показники щонайменше у три рази вищі.

      Крім того, голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко повідомив, що у світі спостерігається тенденція до збільшення швидкостей на залізниці.

      "Коли світ бореться за підвищення ефективності, підвищення швидкості, в Україні швидкість і пасажирського, і вантажного пересування залізницею тільки знижується", – констатує експерт.

      На думку керівника проекту "Залізниця без корупції" Володимира Доценка, до низької швидкості руху призводить те, що близько 30% рейок вимагають негайного поновлення або ремонту.

      blog_ava
      Португалія вимагає технічну поразку України в двох матчах через Мораеса: пояснення
      сьогодні
      2947
      Теги: Новини України Укрзалізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зніметься Володимир Зеленський з виборів?
      сьогодні , 15:30 Чи зніметься Володимир Зеленський з виборів?
      Ірина Поліщук 22
      Как работник СБУ сливал информацию России и почему он до сих пор не наказаны?
      сьогодні , 15:00 Как работник СБУ сливал информацию России и почему он до сих пор не наказаны?
      Юрій Бутусов 794
      Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
      сьогодні , 13:00 Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
      Юлія Турелик 471
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сьогодні , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 450
      Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      сьогодні , 09:01 Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      Євгенія Мазур 1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук