В Украине объявлен первый уровень опасности из-за тумана и гололеда

В субботу, 2 февраля, в большинстве областей будут сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют туманы с видимостью 200-500 метров. Согласно показателям – это 1 уровень опасности.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, местами, кроме южных областей, на дорогах гололедица.

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В течение 2-4 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня). К слову, всего есть пять уровней опасности схода лавины: первый уровень – низкий риск, пятый уровень – риск очень высокий.

В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги,

– отметили в пресс-службе ГСЧС.

В "Укравтодоре" отметили, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен, но дорога мокрая, поэтому в пресс-центре призывают водителей быть осторожными.

В Киеве 2 февраля ожидается туман, местами гололедица, облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 0...+3.