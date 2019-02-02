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      В Украине объявлен первый уровень опасности из-за тумана и гололеда

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      В Украине объявили первый уровень опасности из-за тумана и гололеда
      В Украине объявили первый уровень опасности из-за тумана и гололеда / Фото из открытых источников

      В субботу, 2 февраля, в большинстве областей будут сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют туманы с видимостью 200-500 метров. Согласно показателям – это 1 уровень опасности.

      Как сообщает Украинский гидрометцентр, местами, кроме южных областей, на дорогах гололедица.

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      В течение 2-4 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня). К слову, всего есть пять уровней опасности схода лавины: первый уровень – низкий риск, пятый уровень – риск очень высокий.

      В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги,
      – отметили в пресс-службе ГСЧС.

      сніголавинна небезпека

      В "Укравтодоре" отметили, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен, но дорога мокрая, поэтому в пресс-центре призывают водителей быть осторожными.

      В Киеве 2 февраля ожидается туман, местами гололедица, облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 0...+3.

      укргідрометцентр небезпека
      Метеорологические предупреждения от Гидрометцентра на 2 февраля
      Теги: Новости Украины ГСЧС Укравтодор Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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