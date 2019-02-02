В Україні оголосили перший рівень небезпеки через туман та ожеледицю

У суботу, 2 лютого, у більшості областей будуть складні погодні умови. Синоптики прогнозують тумани з видимістю 200-500 метрів. Відповідно до показників – це 1 рівень небезпеки.

Як повідомляє Український гідрометцентр, місцями, крім південних областей, на дорогах ожеледиця.

Читайте також: Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз

Протягом 2-4 лютого у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна (небезпека 3 рівня). До слова, загалом є п'ять рівнів небезпеки сходження лавини: перший рівень – низький ризик, п'ятий рівень – ризик дуже високий.

У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги,

– зазначили у прес-службі ДСНС.

В "Укравтодорі" зазначили, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено, однак дорога мокра, тому у прес-центрі закликають водіїв бути обережними.

У Києві 2 лютого очікується туман, місцями ожеледиця, хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 0...+3.