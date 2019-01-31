В Украине объявлен первый уровень опасности

В четверг, 31 января, почти на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. В связи с этим объявлен первый уровень опасности - желтый.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 января в большинстве украинских областей прогнозируют туманы. Видимость будет 200-500 метров.

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В связи с этим объявлен первый уровень опасности – желтый.

Кроме того, местами ожидается наморозь, а на дорогах будет гололед. Такие природные явления будут наблюдаться во всех украинских регионах, кроме юга.

Метеорологические предупреждения от Укргидрометцентра на 31 января

По прогнозам синоптиков, начало февраля в Украине будет слишком холодным, а до 20-х чисел есть большая вероятность сильных морозов – до -25-30 градусов. А настоящая весна ориентировочно должна прийти со второй неделей марта.