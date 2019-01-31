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      В Украине объявлен первый уровень опасности

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      Из-за сильных туманов в Украине объявили первый уровень опасности
      Из-за сильных туманов в Украине объявили первый уровень опасности / Соцсети

      В четверг, 31 января, почти на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. В связи с этим объявлен первый уровень опасности - желтый.

      Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 января в большинстве украинских областей прогнозируют туманы. Видимость будет 200-500 метров.

      Читайте также: Прогноз погоды на 31 января: в Украину придет весеннее тепло и дожди

      В связи с этим объявлен первый уровень опасности – желтый.

      Кроме того, местами ожидается наморозь, а на дорогах будет гололед. Такие природные явления будут наблюдаться во всех украинских регионах, кроме юга.

      тумани, перший рівень небезпеки, Укргідрометцентр, метеорологічні попередження

      Метеорологические предупреждения от Укргидрометцентра на 31 января

      По прогнозам синоптиков, начало февраля в Украине будет слишком холодным, а до 20-х чисел есть большая вероятность сильных морозов – до -25-30 градусов. А настоящая весна ориентировочно должна прийти со второй неделей марта.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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