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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В Україні оголошено перший рівень небезпеки

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      Через сильні тумани в Україні оголосили перший рівень небезпеки
      Через сильні тумани в Україні оголосили перший рівень небезпеки / Соцмережі

      У четвер, 31 січня, майже на всій території України очікуються складні погодні умови. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

      Як повідомляє Український гідрометцентр, 31 січня у більшості українських областей прогнозують тумани. Видимість буде 200-500 метрів.

      Читайте також: Прогноз погоди на 31 січня: в Україну прийде весняне тепло та дощі

      У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

      Крім того, місцями очікується ожеледь, а на дорогах буде ожеледиця. Такі природні явища спостерігатимуться у всіх українських регіонах, окрім півдня.

      тумани, перший рівень небезпеки, Укргідрометцентр, метеорологічні попередження
      Метеорологічні попередження від Укргідрометцентру на 31 січня 

      За прогнозами синоптиків, початок лютого в Україні буде надто холодним, а до 20-х чисел є навіть велика ймовірність сильних морозів – до -25-30 градусів. А справжня весна орієнтовно має прийти з другим тижнем березня.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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