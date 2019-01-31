В Україні оголошено перший рівень небезпеки

У четвер, 31 січня, майже на всій території України очікуються складні погодні умови. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 31 січня у більшості українських областей прогнозують тумани. Видимість буде 200-500 метрів.

Читайте також: Прогноз погоди на 31 січня: в Україну прийде весняне тепло та дощі

У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, місцями очікується ожеледь, а на дорогах буде ожеледиця. Такі природні явища спостерігатимуться у всіх українських регіонах, окрім півдня.



Метеорологічні попередження від Укргідрометцентру на 31 січня

За прогнозами синоптиків, початок лютого в Україні буде надто холодним, а до 20-х чисел є навіть велика ймовірність сильних морозів – до -25-30 градусів. А справжня весна орієнтовно має прийти з другим тижнем березня.