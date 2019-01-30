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      Прогноз погоди на 31 січня: в Україну прийде весняне тепло і дощі

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      Погода 31 січня 2019 Україна: синоптик обіцяє тепло і дощі
      Прогноз погоди в Україні на 31 січня / Фото з відкритих джерел

      В Україну у четвер, 31 січня, прийде весняне тепло, тому на вулицях розпочнеться відлига. У більшості регіонів можливі невеликі дощі, а на заході – мокрий сніг.

      Опади та мряка очікуються по всій території країни окрім східних областей. Там збережеться суха погода, зазначає синоптик Наталка Діденко.

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      Відлига, "плюси", тумани, мряка, дощ, мокрий сніг, калюжі з льоду, бурульки, ожеледиця – все це у більшості областей України завершує січень та розпочинає лютий,
      – розповіла синоптик.

      Найхолоднішу погоду варто чекати жителям Заходу та Сходу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0-3 градусів морозу, а вдень потепліє до 0+1 градуса.

      У південних областях буде по-весняному тепло, температура повітря підніметься до +4+9 градусів, а в Криму аж до +10+14 градусів.

      У Києві в останній день січня буде хмарно, вогко, трішки дощитиме, можливі тумани. Вночі та вдень температура повітря буде однакова – 0+2 градуси тепла.

      Прогноз погоди на четвер, 31 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – 0…+2

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0…+2


      Прогноз погоди на четвер, 31 січня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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