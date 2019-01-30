Прогноз погоди на 31 січня: в Україну прийде весняне тепло і дощі
В Україну у четвер, 31 січня, прийде весняне тепло, тому на вулицях розпочнеться відлига. У більшості регіонів можливі невеликі дощі, а на заході – мокрий сніг.
Опади та мряка очікуються по всій території країни окрім східних областей. Там збережеться суха погода, зазначає синоптик Наталка Діденко.
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Відлига, "плюси", тумани, мряка, дощ, мокрий сніг, калюжі з льоду, бурульки, ожеледиця – все це у більшості областей України завершує січень та розпочинає лютий,
– розповіла синоптик.
Найхолоднішу погоду варто чекати жителям Заходу та Сходу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0-3 градусів морозу, а вдень потепліє до 0+1 градуса.
У південних областях буде по-весняному тепло, температура повітря підніметься до +4+9 градусів, а в Криму аж до +10+14 градусів.
У Києві в останній день січня буде хмарно, вогко, трішки дощитиме, можливі тумани. Вночі та вдень температура повітря буде однакова – 0+2 градуси тепла.
Прогноз погоди на четвер, 31 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – +1…+3
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +1…+3
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на четвер, 31 січня, від Укргідрометцентру
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