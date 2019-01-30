Прогноз погоди на 31 січня: в Україну прийде весняне тепло і дощі

В Україну у четвер, 31 січня, прийде весняне тепло, тому на вулицях розпочнеться відлига. У більшості регіонів можливі невеликі дощі, а на заході – мокрий сніг.

Опади та мряка очікуються по всій території країни окрім східних областей. Там збережеться суха погода, зазначає синоптик Наталка Діденко.

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Відлига, "плюси", тумани, мряка, дощ, мокрий сніг, калюжі з льоду, бурульки, ожеледиця – все це у більшості областей України завершує січень та розпочинає лютий,

– розповіла синоптик.

Найхолоднішу погоду варто чекати жителям Заходу та Сходу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0-3 градусів морозу, а вдень потепліє до 0+1 градуса.

У південних областях буде по-весняному тепло, температура повітря підніметься до +4+9 градусів, а в Криму аж до +10+14 градусів.

У Києві в останній день січня буде хмарно, вогко, трішки дощитиме, можливі тумани. Вночі та вдень температура повітря буде однакова – 0+2 градуси тепла.

Прогноз погоди на четвер, 31 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – +1…+3

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +1…+3

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на четвер, 31 січня, від Укргідрометцентру