Прогноз погоды на 31 января: в Украине придет весеннее тепло и дожди

В Украине в четверг, 31 января, придет весеннее тепло, поэтому на улицах начнется оттепель. В большинстве регионов возможны небольшие дожди, а на западе – мокрый снег.

Осадки и туман ожидаются по всей территории страны кроме восточных областей. Там сохранится сухая погода, отмечает синоптик Наталья Диденко.

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Оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи изо льда, сосульки, гололед – все это в большинстве областей Украины завершает январь и начинает февраль,

– рассказала синоптик.

Самую холодную погоду стоит ждать жителям Запада и Востока. Ночью столбики термометров опустятся до 0-3 градусов мороза, а днем потеплеет до 0+1 градуса.

В южных областях будет по-весеннему тепло, температура воздуха поднимется до +4+9 градусов, а в Крыму до +10+14 градусов.

В Киеве в последний день января будет облачно, сыро, немного дождливо, возможны туманы. Ночью и днем температура воздуха будет одинаковая – 0+2 градуса тепла.

Прогноз погоды на четверг, 31 января, в городах Украины:

Ужгород – +1…+3

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – -1…+1

Черновцы – -1…+1

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – -1…+1

Житомир – -1…+1

Винница – +1…+3

Одесса – +7…+9

Николаев – +6…+8

Херсон – +8…+10

Симферополь – +11…+13

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +1…+3

Чернигов – 0…+2

Сумы – -1…+1

Полтава – -1…+1

Днепо – +2…+4

Запорожье – +5…+7

Донецк – +1…+3

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на четверг, 31 января, от Укргидрометцентра