Прогноз погоды на 31 января: в Украине придет весеннее тепло и дожди
В Украине в четверг, 31 января, придет весеннее тепло, поэтому на улицах начнется оттепель. В большинстве регионов возможны небольшие дожди, а на западе – мокрый снег.
Осадки и туман ожидаются по всей территории страны кроме восточных областей. Там сохранится сухая погода, отмечает синоптик Наталья Диденко.
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Оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи изо льда, сосульки, гололед – все это в большинстве областей Украины завершает январь и начинает февраль,
– рассказала синоптик.
Самую холодную погоду стоит ждать жителям Запада и Востока. Ночью столбики термометров опустятся до 0-3 градусов мороза, а днем потеплеет до 0+1 градуса.
В южных областях будет по-весеннему тепло, температура воздуха поднимется до +4+9 градусов, а в Крыму до +10+14 градусов.
В Киеве в последний день января будет облачно, сыро, немного дождливо, возможны туманы. Ночью и днем температура воздуха будет одинаковая – 0+2 градуса тепла.
Прогноз погоды на четверг, 31 января, в городах Украины:
Ужгород – +1…+3
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – -1…+1
Черновцы – -1…+1
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – -1…+1
Житомир – -1…+1
Винница – +1…+3
Одесса – +7…+9
Николаев – +6…+8
Херсон – +8…+10
Симферополь – +11…+13
Кропивницкий – +2…+4
Черкассы – +1…+3
Чернигов – 0…+2
Сумы – -1…+1
Полтава – -1…+1
Днепо – +2…+4
Запорожье – +5…+7
Донецк – +1…+3
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – 0…+2
Прогноз погоды на четверг, 31 января, от Укргидрометцентра