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      Прогноз погоды на 31 января: в Украине придет весеннее тепло и дожди

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      Погода 31 января 2019 Украина - синоптик обещает тепло и дожди
      Прогноз погоды в Украине на 31 января

      В Украине в четверг, 31 января, придет весеннее тепло, поэтому на улицах начнется оттепель. В большинстве регионов возможны небольшие дожди, а на западе – мокрый снег.

      Осадки и туман ожидаются по всей территории страны кроме восточных областей. Там сохранится сухая погода, отмечает синоптик Наталья Диденко.

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      Оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи изо льда, сосульки, гололед – все это в большинстве областей Украины завершает январь и начинает февраль,
      – рассказала синоптик.

      Самую холодную погоду стоит ждать жителям Запада и Востока. Ночью столбики термометров опустятся до 0-3 градусов мороза, а днем потеплеет до 0+1 градуса.

      В южных областях будет по-весеннему тепло, температура воздуха поднимется до +4+9 градусов, а в Крыму до +10+14 градусов.

      В Киеве в последний день января будет облачно, сыро, немного дождливо, возможны туманы. Ночью и днем температура воздуха будет одинаковая – 0+2 градуса тепла.

      Прогноз погоды на четверг, 31 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1…+3

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – +1…+3

      Тернополь – -1…+1

      Черновцы – -1…+1

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Винница – +1…+3

      Одесса – +7…+9

      Николаев – +6…+8

      Херсон – +8…+10

      Симферополь – +11…+13

      Кропивницкий – +2…+4

      Черкассы – +1…+3

      Чернигов – 0…+2

      Сумы – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Днепо – +2…+4

      Запорожье – +5…+7

      Донецк – +1…+3

      Луганск – -1…+1

      Харьков – -1…+1

      Киев – 0…+2


      Прогноз погоды на четверг, 31 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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