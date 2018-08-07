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В Украине обнародовали базу оценки недвижимости

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Фонд государственного имущества
Фонд государственного имущества / dt.ua

Фонд государственного имущества обнародовал информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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Он отметил, что по состоянию на 6 августа эта информация охватывает данные об около 16,5 тысяч объектов оценки. Информация будет постоянно обновляться.

"Открытость Единой базы прописана в 172 статье Налогового Кодекса Украины, и эта норма важна для того, чтобы оценочные сообщества могла за счет публичности отчетов об оценке "самоочищаться". Если кто-то будет пытаться занижать стоимость, то об этом будут знать все", – заявил Трубаров.

По его словам это сделано, чтобы усовершенствовать оценку налогооблагаемого имущества и исключить манипуляции на рынке оценки, направленные на уклонение от уплаты налогов в бюджет.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Фонд госимущества Украины
Источник: 24 Канал
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