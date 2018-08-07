В Україні оприлюднили базу оцінки нерухомості

Фонд державного майна оприлюднив інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку нерухомості.

Про це повідомив в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Читайте також: Нам потрібно відрізати цю вічну спокусу державних чиновників керувати якимось майном, – експерт

Він зазначив, що станом на 6 серпня ця інформація охоплює дані про близько 16,5 тисяч об‘єктів оцінки. Інформація буде постійно оновлюватися.

"Відкритість Єдиної бази прописана в 172 статті Податкового Кодексу України, і ця норма важлива для того, аби оціночна спільноти могла за рахунок публічності звітів про оцінку "самоочищуватися". Якщо хтось намагатиметься занижувати вартість, то про це знатимуть всі", – заявив Трубаров.

За його словами це зроблено, щоб вдосконалити оцінку оподатковуваного майна та унеможливити маніпуляції на ринку оцінки, спрямовані на ухиляння від сплати податків до Державного бюджету.