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      В Украине один из самых высоких уровней безработицы в Европе: статистика

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      В Украине один из худших показателей безработицы в Европе / unsplash

      Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало последние исследования украинского рынка труда. Украинские показатели безработицы до сих пор являются одними из самых высоких в Европе. Больше всего безработных в торговле.

      В третьем квартале 2019 года в Украине зафиксировано 7,3% безработных. Такие данные министерство опубликовало в отчете "Обзор рынка труда".

      Интересно также: Минимальная зарплата в Украине впервые в истории превысила минималку в России

      В рейтинге министерства Украина находится на четвертом месте с конца. Большие показатели безработицы только во Франции, Италии и Испании. Меньше всего безработных в Чехии, Германии и Нидерландах.

      Речь идет об уровне безработицы в возрасте 15-74 года в странах ЕС и в возрасте 15-70 лет в Украине.

      безработица украина статистика
      Рейтинг уровня безработицы в Европе / Скриншот с me.gov.ua

      Наименьший уровень безработицы – в Харьковской, Одесской, Киевской областях и в городе Киев. Больше всего безработных, то есть более 10%, в Волынской, Черниговской, Полтавской, Кропивницкой областях, а также в Донецкой и Луганской.

      уровень безработицы по регионам статистика безработные
      Уровень безработицы по регионам Украины / Скриншот с me.gov.ua

      Украинская зарплата до сих пор является самой низкой в Европе. Средняя номинальная заработная плата в Украине составляет 382 евро. Для сравнения, средняя зарплата в Чехии составляет более 1300 евро.

      зарплата статистика европа
      Заработная плата в некоторых странах Европы / Скриншот с me.gov.ua

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Безработица Деньги Министерство экономического развития и торговли Торговля Минимальная зарплата Статистика рейтинги
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