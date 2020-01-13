В Украине один из самых высоких уровней безработицы в Европе: статистика

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало последние исследования украинского рынка труда. Украинские показатели безработицы до сих пор являются одними из самых высоких в Европе. Больше всего безработных в торговле.

В третьем квартале 2019 года в Украине зафиксировано 7,3% безработных. Такие данные министерство опубликовало в отчете "Обзор рынка труда".

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В рейтинге министерства Украина находится на четвертом месте с конца. Большие показатели безработицы только во Франции, Италии и Испании. Меньше всего безработных в Чехии, Германии и Нидерландах.

Речь идет об уровне безработицы в возрасте 15-74 года в странах ЕС и в возрасте 15-70 лет в Украине.



Рейтинг уровня безработицы в Европе / Скриншот с me.gov.ua

Наименьший уровень безработицы – в Харьковской, Одесской, Киевской областях и в городе Киев. Больше всего безработных, то есть более 10%, в Волынской, Черниговской, Полтавской, Кропивницкой областях, а также в Донецкой и Луганской.



Уровень безработицы по регионам Украины / Скриншот с me.gov.ua

Украинская зарплата до сих пор является самой низкой в Европе. Средняя номинальная заработная плата в Украине составляет 382 евро. Для сравнения, средняя зарплата в Чехии составляет более 1300 евро.



Заработная плата в некоторых странах Европы / Скриншот с me.gov.ua