В Україні один із найвищих рівнів безробіття у Європі: статистика

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало останні дослідження українського ринку праці. Українські показники безробіття досі є одними із найвищих у Європі. Найбільше безробітних у торгівлі.

У третьому кварталі 2019 року в Україні зафіксовано 7,3% безробітних. Такі дані міністерство опублікувало у звіті "Огляд ринку праці".

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У рейтингу міністерства Україна перебуває на четвертому місці з кінця. Більші показники безробіття лише у Франції, Італії та Іспанії. Найменше безробітних у Чехії, Німеччині та Нідерландах.

Йдеться про рівень безробіття у віці 15-74 роки у країнах ЄС і у віці 15-70 років в Україні.



Рейтинг рівня безробіття у Європі / Скріншот з me.gov.ua

Найменший рівень безробіття – в Харківській, Одеській, Київській області та в місті Київ. Найбільше безробітних, тобто понад 10%, у Волинській, Чернігівській, Полтавській Кропивницькій області, а також у Донецькій та Луганській.



Рівень безробіття за регіонами України / Скріншот з me.gov.ua

Українська зарплата досі є найнижчою у Європі. Середня номінальна заробітна плата в Україні становить 382 євро. Для порівняння, середня зарплата у Чехії становить понад 1300 євро.



Заробітна плата у деяких країнах Європи / Скріншот з me.gov.ua