В Украине открыли один из самых коррупционных реестров – строительный

Для публичного доступа открыли один из самых закрытых и коррупционных реестров Украины – строительный реестр Госархстройинспекции. Теперь можно проверить наличие разрешения на строительство в любом месте Украины.

В результате проверки реестра выявили факты многократного переписывания информации и сокрытия данных. Все это сопровождалось специфическими комментариями в самом реестре, написал в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, преувеличили все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных,

– отметил Федоров.

Он добавил также скриншот из реестра с внесенными там комментариями.



Скриншот из реестра Госархстройинспекции / Фейсбук Михаила Федорова

По словам Федорова, теперь есть возможность проверить наличие разрешения на строительство в любом месте Украины. Можно также проверить имеет ли тот, кто строит, долгострои, посмотреть экспертную организацию и ее историю.

Что известно об открытых реестрах

Открыли данные за 2013 – 2019 годы в формате CSV.

В реестре есть 31 поле. Там указаны данные о заказчике, проэктировщике и подрядчике, об авторском и техническом надзоре, характеристиках застройки и классе последствий и многое другое.

Открытие реестров обеспечит прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль.

Данные смогут использовать для создания и развития общественных и коммерческих сервисов, например, Monitor.Estate, Nora или Карта реновации.

Ранее в Украине запустили электронный кабинет застройщика для класса СС1 (онлайн начали почти 200 строек и ввели в эксплуатацию почти 70). В планах – разрешения и сертификаты СС2 и СС3. Класс объекта зависит от уровня возможных материальных убытков и социальных потерь, связанных с прекращением эксплуатации или с потерей целостности объекта.