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      В Україні відкрили один з найбільш корупційних реєстрів – будівельний

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      В Україні відкрили будівельний реєстр / rp.gov.ua

      Для публічного доступу відкрили один з найбільш закритих та корупційних реєстрів України – будівельний реєстр Держархбудінспекції. Відтепер можна перевірити наявність дозволу на будівництво у будь-якому місці України.

      У результаті перевірки реєстру виявили факти багаторазового переписування інформації та приховування даних. Все це супроводжувалося специфічними коментарями в самому реєстрі, написав у фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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      Дуже багато чув легенд про цей реєстр, але повірте, те, що ми побачили, працюючи над відкриттям даних, перебільшили всі найгірші плітки. Поганий стан даних, явні сліди багаторазового переписування даних, приховування даних,
      – зазначив Федоров.

      Він додав також скріншот з реєстру із внесеними там коментарями.

      реєстри
      Скріншот з реєстру Держархбудінспекції / Фейсбук Михайла Федорова

      За словами Федорова, тепер є можливість перевірити наявність дозволу на будівництво у будь-якому місці України. Можна також перевірити чи той, хто будує, має довгобуди, подивитися експертну організацію та її історію.

      Що відомо про відкриті реєстри

      • Відкрили дані за 2013 – 2019 роки у форматі CSV.
      • У реєстрі є 31 поле. Там зазначені дані про замовника, проєктувальника та підрядника, про авторський та технічний нагляд, характеристики забудови та клас наслідків та багато іншого.
      • Відкриття реєстрів забезпечить прозорість процесу будівництва та публічний антикорупційний контроль.
      • Дані зможуть використовувати для створення та розвитку громадських та комерційних сервісів, наприклад, Monitor.Estate, Nora або Мапа реновації.

      Раніше в Україні запустили електронний кабінет забудовника для класу СС1 (онлайн розпочали майже 200 будівництв та ввели в експлуатацію майже 70). У планах – дозволи та сертифікати СС2 та СС3. Клас об'єкта залежить від рівня можливих матеріальних збитків і соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або із втратою цілісності об'єкта.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Продаж нерухомості Купівля нерухомості Ціни на нерухомість Новини України Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Будівництво
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