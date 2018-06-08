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В Украине открыли огромное месторождение газа

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На Харьковщине открыли новое месторождение газа: текущие запасы – 200 миллионов кубических метров, перспектива – 2 миллиарда кубических метров
На Харьковщине открыли новое месторождение газа: текущие запасы – 200 миллионов кубических метров, перспектива – 2 миллиарда кубических метров / АО "Укргазвыдобування"

В Харьковской области компания "Укргазвыдобування" открыла очередное месторождение газа, перспективные ресурсы которого оцениваются более чем в 2 миллиарда кубических метров. Произошло это в условиях искусственного сдерживания развития новой ресурсной базы и в рекордно короткие сроки.

Соответствующую информацию акционерное общество "Укргаздобыча" опубликовало на своем официальном сайте.

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Отмечается, что на этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубических метров, а перспективные ресурсы предприятие оценивает более чем в 2 миллиарда кубических метров.

"После получения специального разрешения в декабре 2016 года, месторождение открыто в рекордно короткие сроки – менее чем за 1,5 года, несмотря на то, что этот специальное разрешение позволяет проводить геологическое изучение до 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, то есть в пределах 10 лет". – добавляют представители "Укргаздобыча".

Кроме того, в компании отмечают, что из-за более 60 отказов по согласованию спецразрешений только из Полтавского облсовета течение двух лет в 2018 году Украина недополучит 1 миллиард кубических метров газа.

К слову, время от выдачи лицензии до промышленной разработки месторождения составляет обычно 2-4 года. Состоит оно, в частности, из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение и эксплуатационное бурение. Следовательно, в случае получения новых спецразрешений  следующих пополнений газа можно ожидать не ранее, чем за 2 года.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак отметил, что из-за ареста имущества "Газпрома" переговоры о дальнейшей поставки газа и его транзита через Украину находятся под угрозой.

 

Теги: Новости Украины Новости Харькова Энергетика
Источник: 24 Канал
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