В Украине отложат накопительную пенсионную систему

Министерство социальной политики предложило отсрочить введение второго накопительного уровня пенсионной системы на 1 год – до 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект подаст Минсоцполитики в Верховную Раду.

Об этом рассказал глава ведомства Андрей Рева во время своего годового отчета.

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По его словам, это прописано в договоре с МВФ. Однако причина не в этом, так как Верховная Рада не проголосовала за законопроект, неоходимый для ее внедрения. Поэтому до 1 января точно сделать это невозможно, потому что это расшатает всю финансовую систему страны. В связи с этим, будут просить передвинуть дату.

К слову, Министерство социальной политики разработало проект постановления, согласно которому в 2019 году субсидии монетизируют. В заявлении говорится, что каждый получатель субсидий будет иметь открытый счет в банке (скорее всего – в "Ощадбанке"), куда будут зачислять деньги.