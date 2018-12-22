В Україні відкладуть накопичувальну пенсійну систему

Міністерство соціальної політики запропонувало відстрочити запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи на 1 рік – до 1 січня 2020 року. Відповідний законопроект подасть Мінсоцполітики до Верховної Ради.

Про це розповів очільник відомства Андрій Рева під час свого річного звіту.

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За його словами, це прописано в договорі з МВФ. Однак причина не в цьому, адже Верховна Рада досі не проголосувала за законопроект неохідний для її впровадження. Тож до 1 січня точно зробити це неможливо, бо це розхитає всю фінансову систему країни. У зв'язку з цим, проситимуть пересунути дату.

До слова, Міністерство соціальної політики розробило проект постанови, за який у 2019 році субсидії монетизують. У заяві йдеться, що кожен одержувач субсидій матиме відкритий рахунок у банку (наймовірніше – в "Ощадбанку"), куди зараховуватимуть гроші.