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      В Україні відкладуть накопичувальну пенсійну систему

      182 Читать новость на русском
      В Україні відкладуть накопичувальну пенсійну систему
      В Україні відкладуть накопичувальну пенсійну систему / vkurse.ua

      Міністерство соціальної політики запропонувало відстрочити запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи на 1 рік – до 1 січня 2020 року. Відповідний законопроект подасть Мінсоцполітики до Верховної Ради.

      Про це розповів очільник відомства Андрій Рева під час свого річного звіту.

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      За його словами, це прописано в договорі з МВФ. Однак причина не в цьому, адже Верховна Рада досі не проголосувала за законопроект неохідний для її впровадження. Тож до 1 січня точно зробити це неможливо, бо це розхитає всю фінансову систему країни. У зв'язку з цим, проситимуть пересунути дату.

      До слова, Міністерство соціальної політики розробило проект постанови, за який у 2019 році субсидії монетизують. У заяві йдеться, що кожен одержувач субсидій матиме відкритий рахунок у банку (наймовірніше – в "Ощадбанку"), куди зараховуватимуть гроші.

      Теги: Новини України Гроші Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 канал
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