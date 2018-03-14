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В Украине отменили специальные медкарты для студентов и школьников

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Документации станет меньше
Документации станет меньше / Фото из открытых источников

В Украине отменили устаревшие формы первичной учетной документации в больницах, в частности из больниц исчезнут талончики, а школьникам и студентам не нужно будет заводить отдельных медкарт.

Об этом сообщила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, Украина переходит на новую философию сбора статистики: должна заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте.

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Перечень талонов и справок, которые отменили:

– последние талоны в медицинских учреждениях – талон амбулаторного пациента (025-6/у), талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о).

– контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о.

– Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031/у)

– форма № 025-3/о "Медицинская карта студента" (у всех студентов будет обычная амбулаторная карта.)

– отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. (Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.)

Также перестал существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных". Зато форма 074 / о становится "Журналом регистрации амбулаторных пациентов", "ведь у человека может быть множество причин для обращения к врачу, кроме непосредственно болезни".

Как пояснила Супрун, в новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2.

С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически по записям амбулаторной карты,
– отметила чиновник.

Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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