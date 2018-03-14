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В Україні скасували спеціальні медкартки для студентів та школярів

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Документації стане менше
Документації стане менше / Фото з відкритих джерел

В Україні скасували застарілі форми первинної облікової документації у лікарнях, зокрема з лікарень зникнуть талончики, а школярам та студентам не потрібно буде заводити окремих медкарт.

Про це сповістила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, Україна переходить на нову філософію збору статистики: має заповнюватись тільки потрібна інформація, в зручному форматі та місці.

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Перелік талонів та довідок, які скасували:

– останні талони в медичних закладах – талон амбулаторного пацієнта (025-6/о), талон на прийом до лікаря (025-4/о) та талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів(025-2/о).

– контрольна карта диспансерного нагляду № 030/о.

– скасовується Книга запису викликів лікарів додому (№ 031/о)

– скасовується форма № 025-3/о "Медична карта студента" (У всіх студентів буде звичайна амбулаторна картка.)

– скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. (Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку.)

Також припинив існувати "Журнал реєстрації амбулаторних хворих". Натомість форма 074/о стає "Журналом реєстрації амбулаторних пацієнтів", "адже у людини може бути безліч причин для звернення до лікаря, окрім безпосередньо хвороби".

Як пояснила Супрун, в новому журналі реєструються звернення всіх пацієнтів в амбулаторії та вдома. Для кожного звернення кодується причина звернення пацієнта, код діагнозу та дії лікаря за кодами ІСРС-2.

З розгортанням електронної системи охорони здоров’я всі записи в журналі формуватимуться автоматично з записів амбулаторної карти,
– зазначила урядовець.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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