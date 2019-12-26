В Украине планируют ограничить ввоз секонд-хенда

В Минсоцполитики планируют запретить ввоз подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Правительство разрабатывает соответствующие изменения в законодательство.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

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Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты о запрете ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в употреблении,

– отметил Коваль.

По его словам, исключением будет одежда специального назначения, которую будут передавать Вооруженным силам, чрезвычайникам, СБУ, МВД и медицинским учреждениям.

Очень часто Украине передают специальное дорогостоящее снаряжение, например, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом. Его отдают бесплатно. Это соответствует международным стандартам и не несет угрозы для жизни украинских силовиков.

Но украинским законодательством пользуются бизнесмены и как гуманитарную помощь ввозят в страну секонд-хенд, который впоследствии продают.

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", – добавил замминистра.