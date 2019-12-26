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      В Украине планируют ограничить ввоз секонд-хенда

      90 Читати новину українською
      В Украине хотят запретить ввоз секонд-хенда / persha.kr.ua

      В Минсоцполитики планируют запретить ввоз подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Правительство разрабатывает соответствующие изменения в законодательство.

      Об этом на брифинге сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

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      Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты о запрете ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в употреблении,
      – отметил Коваль.

      По его словам, исключением будет одежда специального назначения, которую будут передавать Вооруженным силам, чрезвычайникам, СБУ, МВД и медицинским учреждениям.

      Очень часто Украине передают специальное дорогостоящее снаряжение, например, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом. Его отдают бесплатно. Это соответствует международным стандартам и не несет угрозы для жизни украинских силовиков.

      Но украинским законодательством пользуются бизнесмены и как гуманитарную помощь ввозят в страну секонд-хенд, который впоследствии продают.

      "Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", – добавил замминистра.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Законодательство Министерство социальной политики
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