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      В Україні планують обмежити ввезення секонд-хенду

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      В Україні хочуть заборонити ввезення секонд-хенду / persha.kr.ua

      У Мінсоцполітики планують заборонити ввезення вживаних речей як гуманітарної допомоги. Уряд розробляє відповідні зміни до законодавства.

      Про це на брифінгу повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

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      Ми розробили зміни в нормативно-правові акти щодо заборони введення на митну територію України як гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, 
      – зазначив Коваль.

      За його словами, винятками буде одяг спеціального призначення, який передаватимуть Збройним силам, надзвичайникам, СБУ, МВС та медичним установам.

      Дуже часто Україні передають спеціальне дороге спорядження, наприклад, для пожежників, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном. Його віддають безкоштовно. Це відповідає міжнародним стандартам та не несе загрози для життя українських силовиків.

      Але українським законодавством користуються бізнесмени і як гуманітарну допомогу ввозять в країну секонд-хенд, який згодом продають.

      "Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", – додав заступник міністра. 

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Законодавство Міністерство соціальної політики
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