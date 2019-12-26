В Україні планують обмежити ввезення секонд-хенду

У Мінсоцполітики планують заборонити ввезення вживаних речей як гуманітарної допомоги. Уряд розробляє відповідні зміни до законодавства.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

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Ми розробили зміни в нормативно-правові акти щодо заборони введення на митну територію України як гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні,

– зазначив Коваль.

За його словами, винятками буде одяг спеціального призначення, який передаватимуть Збройним силам, надзвичайникам, СБУ, МВС та медичним установам.

Дуже часто Україні передають спеціальне дороге спорядження, наприклад, для пожежників, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном. Його віддають безкоштовно. Це відповідає міжнародним стандартам та не несе загрози для життя українських силовиків.

Але українським законодавством користуються бізнесмени і як гуманітарну допомогу ввозять в країну секонд-хенд, який згодом продають.

"Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", – додав заступник міністра.