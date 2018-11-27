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      В Украине по новому закону растаможили первую "евробляху"

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      ГФС по новому закону растаможила первое авто на еврономерах
      ГФС по новому закону растаможила первое авто на еврономерах / https://24tv.ua

      На Черновицкой таможне по новому закону растаможили первое авто на иностранной регистрации.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина на своей странице в Facebook.

      Так, Черновицкая таможня ГФС оформила легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией.

      Гражданин Украины уплатил в бюджет более 49,3 тыс гривен. До 25 ноября, когда вступил в силу закон, он бы вообще не смог ее ввезти из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет,
      – написала она.

      Также пресс-секретарь напомнила, что 27 ноября – 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона, по которому базовая ставка акцизного налога рассчитывается со скидкой 50% с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС.

      Таким образом, если бы Renault Laguna оформлялась через три месяца, то таможенные платежи составили бы 83,8 тысяч гривен. Экономия – 34,5 тысяч гривен,
      –  подытожила она.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

       

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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