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      В Україні за новим законом розмитнили першу "євробляху"

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      ДФС за новим законом розмитнила перше авто на єврономерах
      ДФС за новим законом розмитнила перше авто на єврономерах / https://24tv.ua

      На Чернівецькій митниці за новим законом розмитнили перше авто на іноземній реєстрації.

      Про це повідомила речник Державної фіскальної служби Наталя Нєпряхіна на своїй сторінці в Facebook.

      Так, Чернівецька митниця ДФС оформила легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.

      Громадянин України сплатив до бюджету понад 49,3 тис гривень. До 25 листопада, коли вступив в силу Закон, він би взагалі не зміг її ввезти через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років,
      – написала вона.

      Також речниця нагадала, що 27 листопада  90 календарних днів з дня набрання чинності Закону, за яким базова ставка акцизного податку розраховується зі знижкою 50% знижкою із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ.

      Таким чином, якби Renault Laguna оформлювалася через три місяці, то митні платежі склали б 83,8 тисяч гривень. Економія - 34,5 тисяч гривень,
      підсумувала вона.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. 

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

       

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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