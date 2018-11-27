В Україні за новим законом розмитнили першу "євробляху"

На Чернівецькій митниці за новим законом розмитнили перше авто на іноземній реєстрації.

Про це повідомила речник Державної фіскальної служби Наталя Нєпряхіна на своїй сторінці в Facebook.

Так, Чернівецька митниця ДФС оформила легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.

Громадянин України сплатив до бюджету понад 49,3 тис гривень. До 25 листопада, коли вступив в силу Закон, він би взагалі не зміг її ввезти через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років,

– написала вона.

Також речниця нагадала, що 27 листопада – 90 календарних днів з дня набрання чинності Закону, за яким базова ставка акцизного податку розраховується зі знижкою 50% знижкою із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ.

Таким чином, якби Renault Laguna оформлювалася через три місяці, то митні платежі склали б 83,8 тисяч гривень. Економія - 34,5 тисяч гривень,

– підсумувала вона.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.