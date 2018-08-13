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В Украине появилась новая афера с еврономерами: блогер рассказал суть

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Афера с автомобилями на еврономерах
Афера с автомобилями на еврономерах / Иллюстративное фото

В Украине появилась новая схема мошенничества с автомобилями на еврономерах, которая заключается в том, что такие машины отбирают настоящие хозяева, а именно владельцы литовских фирм или иностранцы.

Об этом рассказал автоблогер Николай Бабиков, сообщает "Обозреватель".

"Все происходит в лучших традициях сериала "Бригада". Приходят, отбирают и вы снова без автомобиля", – отметил Бабиков.

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Он объяснил, что мошенничество с автомобилями на еврономерах основано на том, что в технический паспорт транспортного средства вписан какой-то совладелец – иностранец или зарубежная частная компания.

Когда люди берут автомобиль на еврономерах, то на это не обращают внимания, или даже просят вписать себя в техпаспорт. Но это не имеет никакого значения. Там уже есть владелец – физическое лицо или зарубежная частная компания, у которой вы будто бы арендовали автомобиль. Затем эти люди появляются у вас, срывают номера и заявляют, что автомобиль – их. Владелец фирмы говорит, мол, вы в аренду взяли автомобиль, а теперь я его забираю, все – время вышло,
– описал суть мошенничества блогер.

Он отметил, что такие случаи случались уже в Одессе и Харькове.

"И сделать ничего нельзя, ведь формально они правы. Единственное спасение – организовываться в группы и вызвать помощь", – добавил Бабиков.

Чаще всего жертвами аферы становятся те украинцы, кто покупают автомобили на еврономерах уже в Украине.

Теги: Новости Украины Мошенничество Иностранные номера Транспорт Авто
Источник: 24 Канал
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