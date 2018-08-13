В Україні з’явилася нова афера з єврономерами: блогер розповів суть

В Україні з'явилася нова схема шахрайства з автомобілями на єврономерах, яка полягає в тому, що такі автівки відбирають справжні господарі, а саме власники литовських фірм або іноземці.

Про це розповів автоблогер Микола Бабіков, повідомляє "Обозреватель".

"Все відбувається в кращих традиціях серіалу "Бригада". Приходять, відбирають і ви знову без авто", – наголосив Бабіков.

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Він пояснив, що шахрайство з автомобілями на єврономерах засноване на тому, що в технічний паспорт транспортного засобу вписаний якийсь співвласник – іноземець або закордонна приватна компанія.

Коли люди беруть авто на єврономерам, то на це не звертають уваги, або навіть просять вписати себе в техпаспорт. Але це не має ждного значення. Там вже є власник – фізична особа або закордонна приватна компанія, у якій ви начебто орендували автомобіль. Потім ці люди з'являються у вас, зривають номери і заявляють, що автомобіль – їхній. Власник фірми каже, мовляв, ви в оренду взяли авто, а тепер я його забираю, все – час минув,

– описав суть шахрайства блогер.

Він зазначив, що такі випадки трапилялися вже в Одесі та Харкові.

"І зробити нічого не можна, адже формально вони праві. Єдиний порятунок – організовуватися в групи і викликати допомогу", – додав Бабіков.

Найчастіше жертвами афери стають ті українці, хто купують авто на єврономерах вже в Україні.