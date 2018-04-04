В Украине появились новые мошенники, которые действуют "от имени Минсоцполитики"

В Министерстве социальной политики предостерегли украинцев от мошенников, которые предлагают приобрести медицинские приборы от имени ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"В Министерство социальной политики Украины поступила информация о мошенниках, которые, выдавая себя за работников министерства, предлагают приобрести медицинские приборы", – говорится в сообщении.

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Так, мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками Министерства социальной политики и рассказывают про якобы акционную возможность приобрести товары по сниженной цене. При этом злоумышленники требуют осуществить предварительную оплату части стоимости товара.

В Минсоцполитики призвали украинцев не верить мошенникам и не перечислять им деньги.