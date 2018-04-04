В Україні з’явилися нові шахраї, які діють "від імені Мінсоцполітики"

У Міністерстві соціальної політики застерегли українців від шахраїв, які пропонують придбати медичні прилади від імені відомства.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"До Міністерства соціальної політики України надійшла інформація щодо спроб шахраїв, які, видаючи себе за працівників міністерства, пропонують придбати медичні прилади", – мовиться у повідомленні.

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Так, шахраї телефонують людям похилого віку, представляються працівниками Міністерства соціальної політики та розповідають про нібито акційну можливість придбати товари за зниженою ціною. При цьому зловмисники вимагають здійснити попередню оплату частини вартості товару.

У Мінсоцполітики закликали українців не вірити шахраям та не перераховувати їм гроші