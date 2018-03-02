В Украине появился первый в Европе электрокар Tesla model 3

В Украине появился электрокар, который способен проехать 500 километров без подзарядки и без водителя. Именно на модели Tesla Model 3 – поставили так называемый рекорд "Пушечного ядра" и проехали из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 50 часов, а это – более четырех с половиной тысяч километров. Такая поездка для водителя стоила 100 долларов.

Аккумуляторы в Tesla подогреваются, потому наши зимы для этого электрокара не такие уж и страшные. Правда, при -10 на полном заряде вы проедете уже не 500, а только 300 километров.

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Автомобиль с пробегом 7 тысяч километров стоил владельцу чуть больше 60 тысяч долларов. Дорого, потому что с максимальной комплектацией. К лету, производитель обещает снизить цену вдвое.

Tesla оказалась довольно толковым авто, совсем не дает наделать глупостей, хоть каким-то образом пустить ее в занос или хотя бы пробуксировать. Искусственный интеллект – изюминка этой модели.

Это машина, в которую вложена функция 8 камер, 12 датчиков и процессор, который позволяет обучаться. Чтобы в не далеком будущем человек мог садиться не в водительское кресло, а в кресло пассажира

– рассказал владелец электрокара Александр Кравцов.

Несмотря на плохую разметку, авто все же ориентируется в пространстве, видит все машины и придерживается дороги. И за несколько минут, из соображений безопасности, напоминает водителю, чтобы все же взялся за руль.

В прошлом году в Украине появилось более 2,5 тысяч электрокаров. И хотя в сравнении с Европой, это вдвое меньше, зато темпы роста у нас высокие.