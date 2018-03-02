В Україні з'явився перший в Європі електрокар Tesla model 3

В Україні з’явився електрокар здатний проїхати 500 кілометрів без підзарядки і без водія. Саме на моделі Tesla Model 3 – поставили так званий рекорд "Гарматного ядра" і проїхали з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 50 годин, а це – більше чотирьох з половиною тисяч кілометрів. Така поїздка для водія коштувала 100 доларів.

Акумулятори в Tesla підігріваються і тому наші зими для цього електрокара не такі вже й страшні. Щоправда, при -10 на повному заряді ви проїдете вже не 500, а лише 300 кілометрів.

Читайте також: Хакери зламали акаунт Тesla: вони нічого не вкрали, а просто почали майнити криптовалюту

Автомобіль з пробігом 7 тисяч кілометрів коштував власнику трохи більше 60 тисяч доларів. Дорого, бо з максимальною комплектацією. До літа, виробник обіцяє знизити ціну вдвічі.

Tesla виявилась доволі розумним авто, зовсім не дає наробити дурниць, хоча б якимось чином пустити її в занос чи хоча б пробуксувати. Штучний інтелект – родзинка цієї моделі.

Це машина, в яку вкладено функцію 8 камер, 12 датчиків і процесор, який дозволяє навчатися. Щоб в не далекому майбутньому людина могла сідати не за водійське крісло, а за крісло пасажира,

– розповів власник електрокара Олександр Кравцов.

Не зважаючи на погану розмітку, авто все ж орієнтується в просторі, бачить всі машини і тримається дороги. Та за декілька хвилин, з міркувань безпеки, нагадує водію, щоб таки взявся за кермо.

Минулого року в Україні з’явилось більше 2,5 тисяч електрокарів. І хоча в порівнянні з Європою, це вдвічі менше, зате темпи росту в нас найвищі.