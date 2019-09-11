В Украине появится электронный кабинет застройщика: что это даст

Депутаты Верховной Рады поддержали создание единой государственной е-системы в сфере строительства.

За соответствующий законопроект №1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства" во время пленарного заседания проголосовали 306 народных депутатов.

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Правда, пока его приняли только в первом чтении.

Что изменит внедрение электронного кабинета застройщика?

• обеспечит сокращение сроков предоставления админуслуг в сфере строительства и повысит их качество;

• снизит коррупционные риски и обеспечит публичность, открытость и доступность информации об участниках строительства, состоянии строительства, жизненном цикле объектов строительства, законченных строительством объектах;

• повысит позицию Украины в рейтинге "Doing Business" по направлению "Получение разрешения на строительство".

.#Рада9 ухвалила у першому читанні зміни до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва #ЗП1081 ️https://t.co/JbuFEWWQMf pic.twitter.com/I0pG7uwbsm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 11 вересня 2019 р.

11 сентября депутаты также в первом чтении проголосовали за проект закона, предусматривающий отмену "паевого взноса".