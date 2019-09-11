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      В Украине появится электронный кабинет застройщика: что это даст

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      Рада поддержала создание электронного кабинета застройщика
      Рада поддержала создание электронного кабинета застройщика / 24 канал

      Депутаты Верховной Рады поддержали создание единой государственной е-системы в сфере строительства.

      За соответствующий законопроект №1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства" во время пленарного заседания проголосовали 306 народных депутатов.

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      Правда, пока его приняли только в первом чтении.

      Что изменит внедрение электронного кабинета застройщика?

      • обеспечит сокращение сроков предоставления админуслуг в сфере строительства и повысит их качество;

      • снизит коррупционные риски и обеспечит публичность, открытость и доступность информации об участниках строительства, состоянии строительства, жизненном цикле объектов строительства, законченных строительством объектах;

      • повысит позицию Украины в рейтинге "Doing Business" по направлению "Получение разрешения на строительство".

      11 сентября депутаты также в первом чтении проголосовали за проект закона, предусматривающий отмену "паевого взноса".

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Новости недвижимости Украины Строительство Законодательство Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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