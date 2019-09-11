В Україні з'явиться електронний кабінет забудовника: що це дасть
Депупати Верховної Ради підтримали створення єдиної державної е-системи у сфері будівництва.
За відповідний законопроєкт №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" під час пленарного проголосувало 306 народних депутатів.
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Щоправда, поки його прийняли лише у першому читанні.
Що змінить впровадження електронного кабінету забудовника?
• забезпечить скорочення термінів надання адмінпослуг у сфері будівництва та підвищить їхню якість;
• знизить корупційні ризики та забезпечить публічність, відкритість та доступність інформації про учасників будівництва, стан будівництва, життєвий цикл об’єктів будівництва, закінчених будівництвом об’єктів;
• підвищить позицію України у рейтингу "Doing Business" за напрямком "Отримання дозволу на будівництво".
11 вересня депутати також у першому читанні проголосували за проєкт закону, що передбачає скасування "пайового внеску".