В Украине появятся карьерные советники: кто они такие

С 1 января 2019 года в Украине начал работу институт карьерного советника. Отныне во всех центрах государственной службы занятости работают специальные советники, которые в индивидуальном режиме помогают людям с поиском работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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"Важным элементом проекта является пилотирование и внедрение в работу службы занятости института карьерных советников. Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра услуг для клиентов службы с учетом индивидуальных потребностей, их уровня профессионализма, степени трудовой мотивации и мобильности", – говорится в сообщении .

Чтобы должным образом выполнять миссию карьерного советника, специалисты государственной службы занятости прошли курс обучающих тренингов. Обучение проводила эксперт Международной организации труда (МОТ) Валли Корбанезе, которая также координировала внедрение проекта в пилотных центрах занятости.

Карьерный советник работает с каждым клиентом отдельно. Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Этот человек будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы не вернулись в службу занятости. Я считаю, что как клиент, вы, вероятно, будете доверять кому-то, с кем вы уже говорили, и кто поддерживал вас,

– отмечает Валли Корбанезе.

Эксперт МОТ Валли Корбанезе также помогает внедрять в Украине проект МОТ "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине".