В Україні з'являться кар'єрні радники: хто вони такі

З 1 січня 2019 року в Україні розпочав роботу інститут кар'єрного радника. Відтепер у всіх центрах державної служби зайнятості працюють спеціальні радники, які у індивідуальному режимі допомагають людям з пошуком роботи.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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"Важливим елементом проекту є пілотування та впровадження в роботу служби зайнятості інституту кар’єрних радників. Адже в сучасних умовах виникає потреба розширення спектру послуг для клієнтів служби з урахуванням індивідуальних потреб, їхнього рівня професіоналізму, ступеня трудової мотивації та мобільності", – йдеться у повідомленні.

Аби належно виконувати місію кар'єрного радника, фахівці державної служби зайнятості пройшли курс навчальних тренінгів. Навчання проводила експерт Міжнародної організації праці (МОП) Валлі Корбанезе, яка також координувала впровадження проекту у пілотних центрах зайнятості.

Кар'єрний радник працює з кожним клієнтом окремо. Він зможе побачити перешкоди, які стоять перед клієнтом на ринку праці в момент працевлаштування, та допоможе подолати їх. Ця особа буде вашим помічником щоразу, коли б ви не повернулися до служби зайнятості. Я вважаю, що як клієнт, ви, імовірно, будете довіряти комусь, з ким ви вже говорили, і хто підтримував вас,

– зазначає Валлі Корбанезе.

Експерт МОП Валлі Корбанезе також допомагає впроваджувати в Україні проект МОП "Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні".