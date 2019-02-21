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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      В Украине предлагают легализовать покупку голосов избирателей государством

      83 Читати новину українською
      Загид Краснов
      Загид Краснов / ukranews.com

      Победить разные схемы и манипулятивные технологии во время выборов можно только смелыми и нетривиальными методами. Это даст возможность прийти к власти честным политикам.

      Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН заявил лидер "Гражданской силы" Загид Краснов. Он подчеркнул, что сегодня подкуп избирателей приобрел наиболее циничные формы.

      "Если раньше кандидаты тратили собственные деньги на подкуп избирателей, то теперь для этого используются средства бюджета, то есть людей покупают за их же деньги, которые они заплатили в качестве налогов. Мы видим, как в местных бюджетах в несколько раз увеличивают расходы на выплату материальной помощи перед выборами, как покупают людей за 1 тыс. грн, якобы нанимая их в качестве агитаторов. Вообще у нас выборы превратились не в соревнование программ и идей кандидатов, а идет соревнование политтехнологов, кто придумает самую эффективную схему, чтобы получить наибольшее количество голосов. Подкуп избирателей циничный еще и потому, что люди часто вынуждены продавать свой голос, потому что не хватает денег на жизнь", – сказал Загид Краснов.

      По мнению лидера "Гражданской силы", если гражданин уже решил продать свой голос, то это должно делаться легально, а функцию покупателя должно взять на себя государство. Тогда процесс будет контролируемым.

      "Гражданская сила" и я лично предлагаем действенный способ победить подкуп избирателей. Государство должно выкупать голоса тех избирателей, которые готовы свой голос продать. Я подчеркиваю – покупает не власть, не чиновники, а именно государство. Этот голос не будет зачислен ни на чью пользу. Он будет аннулирован. Гражданин Украины подает заявление о продаже своего голоса и его временно вычеркивают из реестра избирателей. Он будет лишен права голосовать до следующих выборов,
      – отметил Загид Краснов.

      Политик подчеркнул, что государству выгодно раз в пять лет выделять 3-4 миллиарда гривен, чтобы выборы были честными. Потому что к власти смогут прийти люди, которые уничтожат коррупцию, повысят уровень жизни в стране, проведут реальные реформы.

      "Давайте исходить из простой арифметики. В предыдущих президентских выборах 2014 года в голосовании приняли участие 17,8 миллиона украинцев. Но реально готовы продать голос максимум 20% от общего количества. Это 3-4 миллиарда. Это ничто. А на субсидии и социальную помощь гражданам из госбюджета Украины в прошлом году было выделено 121 млн. грн, – сказал Загид Краснов. – Если государство купит голоса даже 2-3 тысячи гривен, это выгодно. Потому что мы только от коррупционных схем на таможне ежегодно теряем 4 млрд. евро, в офшоры ежегодно выводят 10-15 миллиардов долларов, иностранные компании в прошлом году вывели из Украины 3 млрд. долларов. Из-за коррупции, из-за отсутствия инвестиционного климата Украина теряет очень много, и только честные и прозрачные выборы способны изменить ситуацию. Поэтому я призываю народных депутатов как можно скорее рассмотреть вопрос о выкупе голосов избирателей государством у тех людей, которые готовы его продать".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Бюджет
      Источник: 24 Канал
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