В Україні пропонують легалізувати купівлю голосів виборців державою

Перемогти різні схеми та маніпулятивні технології під час виборів можна тільки сміливими та нетривіальними методами. Це дасть можливість прийти до влади чесним політикам.

Про це на прес-конференції в інформаційній агенції УНІАН заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов. Він підкреслив, що сьогодні підкуп виборців набув найбільш цинічних форм.

"Якщо раніше кандидати витрачали власні гроші на підкуп виборців, то тепер для цього використовуються кошти бюджету – тобто людей купують за їхні ж гроші, які вони заплатили як податки. Ми бачимо, як в місцевих бюджетах в кілька разів збільшують витрати на виплату матеріальної допомоги перед виборами, як купують людей за 1 тис. грн, нібито наймаючи їх в якості агітаторів. Взагалі в нас вибори перетворилися не на змагання програм і ідей кандидатів, а йде змагання політтехнологів, хто придумає найефективнішу схему, щоб отримати найбільшу кількість голосів. Підкуп виборців цинічний ще й тому, що люди часто змушені продавати свій голос, бо не вистачає грошей на життя", – сказав Загід Краснов.

На думку лідера "Громадської сили", якщо громадянин вже вирішив продати свій голос, то це має робитися легально, а функцію покупця має взяти на себе держава. Тоді процес буде контрольованим.

"Громадська сила" і я особисто пропонуємо дієвий спосіб перемогти підкуп виборців. Держава має викуповувати голоси тих виборців, які готові свій голос продати. Я підкреслюю – купує не влада, не чиновники, а саме держава. Цей голос не буде зарахований ні на чию користь. Він буде анульований. Громадянин України подає заяву про продаж свого голосу і його тимчасово викреслюють з реєстру виборців. Він буде позбавлений права голосувати до наступних виборів,

– зазначив Загід Краснов.

Політик підкреслив, що державі вигідно раз на п'ять років виділяти 3-4 мільярди гривень, щоб вибори були чесними. Тому що до влади зможуть прийти люди, які знищать корупцію, підвищать рівень життя в країні, проведуть реальні реформи.

"Давайте виходити з простої арифметики. У попередніх президентських виборах 2014 року в голосуванні взяли участь 17,8 мільйони українців. Але реально готові продати голос максимум 20% від загальної кількості. Це 3-4 мільярди. Це ніщо. А на субсидії і соціальну допомогу громадянам з держбюджету України минулого року було виділено 121 млн. грн, – сказав Загід Краснов. – Якщо держава купить голоси навіть 2-3 тисячі гривен, це вигідно. Тому що ми тільки від корупційних схем на митниці щороку втрачаємо 4 млрд. євро, в офшори щороку виводять 10-15 мільярдів долларів, іноземні компанії минуло року вивели з України 3 млрд. доларів. Через корупцію, через відсутність інвестиційного клімату Україна втрачає дуже багато, і лише чесні і прозорі вибори здатні змінити ситуації. Тому я закликаю народних депутатів якомога швидше розглянути питання про викуп голосів виборців державою в тих людей, які готові його продати".