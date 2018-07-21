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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине предлагают запретить продажу кошек и собак

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Петиция призвана уменьшить количество беспризорных животных в Украине
Петиция призвана уменьшить количество беспризорных животных в Украине / 24 канал

Из-за высокого количества бездомных животных в Украине предлагают запретить продажу кошек и собак.

Соответствующая петиция появилась на сайте Администрации Президента.

По словам автора петиции Максима Панчука, таким образом люди не будут тратить свои деньги, если захотят завести собаку или кошку.

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Ее можно будет бесплатно взять с улицы или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных. Зато они станут домашними любимцами,
– добавил Панчук.

По его мнению, это также сэкономит деньги, которые Украина тратит на бездомных животных.

Чтобы на петицию обратили внимание нужно ее должны поддержать 25 тысяч украинцев. За первый день ее подписали лишь несколько десятков людей.

Петицию можно поддержать на сайте Администрации Президента.

Теги: Новости Украины Администрация Президента мир животных
Источник: 24 Канал
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